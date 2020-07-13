وفاة زوجة جون ترافولتا بمرض خطير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفيت الممثلة الأمريكية كيلي بريستون التي شاركت في أفلام ناجحة مثل "جيري ماكجواير" و"توينز" جراء إصابتها بسرطان الثدي على ما أعلن زوجها جون ترافولتا.

وكتب الممثل عبر "أنستقرام": "بقلب حزين جدا أبلغكم بوفاة زوجتي الرائعة كيلي بريستون التي خسرت معركتها مع سرطان الثدي المستمرة منذ سنتين، لقد واجهت المرض بشجاعة بدعم وحب الكثير من الأشخاص".

وقال ناطق باسم العائلة لمجلة "بيبول" الأمريكية التي تعنى بأخبار المشاهير إن الممثلة توفيت صباح الأحد، وأوضح لوكالة الأنباء الفرنسية: "أرادت أن تخوض هذه المعركة بعيدا عن الأضواء وخضعت لعلاجات طبية منذ مدة مدعومة من عائلتها والأصدقاء".





ولدت بريستون في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 1962 في هاواي ودرست المسرح في جامعة جنوب كاليفورنيا.

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واشتهرت بدورها في الفيلم الكوميدي "توينز" عام 1988 إلى جانب أرنولد شوارزينجر وداني ديفيتو، وشاركت في عشرات الأفلام والمسلسلات التلفزيونية خلال مسيرتها الفنية.

وشاركت في الفيلم الكوميدي الرومانسي الشهير "جيري ماكجوير" (1996) إلى جانب توم كروز ورينيه زيلويجر، حيث جسدت دور صديقة البطل السابقة.

وتزوجت الممثل جون ترافولتا في عام 1991 وأنجبا 3 أطفال توفي أكبرهم عام 2009 في سن الـ16.



