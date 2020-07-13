وفاة حفيد إلفيس بريسلي.. واشتباه في الانتحار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي حفيد نجم الروك أند رول إلفيس بريسلي، بنجامين كيو عن 27 عاماً، على ما أعلن مدير أعمال والدته ليزا ماري بريسلي، مؤكداً خبراً نشره موقع "تي آم زي" الإخباري.
ولم يعطِ مدير الأعمال رودجر فيدينوفسكي مزيداً من التوضيحات عن أسباب الوفاة، ولكن موقع "تي آم زي" ذكر أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الوفاة ناتجة عن الانتحار.
وأشار فيدينوفسكي إلى أن والدة كيو "منهارة كلياً ومدمّرة ولا شيء يواسيها، لكنها تحاول الصمود من أجل ابنتيها التوأم وابنتها البكر رايلي".
وأضاف: "كانت مولعة بهذا الشاب، كان أكثر من أحبته في حياتها".
وكان بنجامين كيو يعيش بعيداً من الأضواء، ولم يكن يظهر علناً على الإطلاق تقريباً.
وتُظهر الصور القليلة المنشورة له أنه يشبه إلى حدّ كبير جدّه إلفيس بريسلي الذي جعل موسيقى الروك أند رول شعبية.
وقالت والدته ليزا ماري بريسلي في إحدى المقابلات مع محطة "سي آم تي" التلفزيونية معلّقة على شبه ابنها بوالدها: "أصاب بالذهول عندما أنظر إليه".
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حصل بنجامين كيو في عام 2009 على عرض بقيمة 5 ملايين دولار لتسجيل 5 أسطوانات، لكنه لم يصدر أي عمل موسيقي منذ ذلك الحين.
وكان إلفيس بريسلي نفسه توفي باكراً، إذ رحل في عام 1977 وكان في الـ42 من العمر.
وبيعت أكثر من مليار أسطوانة لملك الروك أند رول في العالم، بينها 146 مليوناً في الولايات المتحدة وحدها.
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