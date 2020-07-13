بالصور- رانيا يوسف تستمتع بأجواء الصيف في حوض السباحة

نشرت الممثلة رانيا يوسف مجموعة صور لها وهي تستمتع بوقتها على البحر، حيث ظهرت في صورة وهي في حوض السباحة وصورة أخرى أثناء استمتاعها بأشعة الشمس.

أتت الصور بالوقت الذي تواصل فيه “يوسف” حملتها ضد التحرش في مصر وذلك بعدما أثارت الجدل من خلال نشر بعض الصور لمتحرشين بها على مواقع التواصل بالاضافة الى اسمائهم، وعلقت قائلة: “تم الاكتفاء بنشر الصور والاسماء فقط مع الاحتفاظ بالرسائل المرسلة لما تحتويه على ألفاظ خادشة”. مستعينة بهاشتاغ #افضحي_متحرش #ماتخافيش

وكانت الممثلة رانيا يوسف قد كشفت عن تعرضها للتحرش اللفظي من خلال حساباتها على مواقع التواصل، حيث طالبت بقانون رادع لمواجهة تلك الظاهرة، ووجهت رسالة إلى الفتيات بضرورة الإبلاغ فوراً في حال التعرض للتحرش.