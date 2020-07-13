ياسمين غيث تكشف أنها تعرَّضت للتحرش في الصف الثاني الثانوي

كشفت الفنانة ياسمين غيث، أنها تعرضت للتحرش في الصف الثاني الثانوي من قِبل أحد المدرسين، موضحة أن المدرس كان يتعامل مع الفتيات في المدرسة بطريقة غير لائقة.

وأضافت الفنانة ياسمين غيث خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "ام بي سي" الفضائية، أن هذا المدرس قام بحرمانها من معظم الدرجات في مادته، لافتة إلى أنها تركت المدرسة بسبب هذا المدرس وانتقلت إلى مدرسة أخرى.

وأوضحت أنها تحدثت مع والدتها بشكل صريح في هذا الموضوع، وتم تقديم شكوى في هذا المدرس، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضده.

وتابعت أن هناك بعض الناس يرون أن حديث الفتيات عن وقائع التحرش أمر مرفوض ويلقون باللوم على الفتيات، مؤكدة أن هذا التصرف يشجع المتحرشين على الاستمرار في أفعالهم؛ مشيرة إلى أن الفتيات هن المجني عليهن ولابد من الحدث عن وقائع التحرش التي يعترضن لها.

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