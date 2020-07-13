وفاء الكيلاني تلفت الأنظار في جلسة تصوير جديدة

شاركت الإعلامية وفاء الكيلاني جمهورها بصور من جلسة تصوير جديدة خضعت لها، و جاءت جلسة التصوير بعدسة المصور اللبناني ذبيان سعد، وظهرت وفاء في الصور بإطلالة أنيقة، مع بلوزة باللون الزيتي وتنورة ذهبية بفتحة جانبية كشفت عن ساقها.

وتلقت وفاء تعليقات كثيرة من جمهورها الذي عبر عن إعجابه بإطلالتها، يشار إلى أن وفاء الكيلاني كانت قد أعلنت عن عودتها ببرنامج جديد يحمل اسم "السيرة" عبر قناة dmc لكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد عرضه.

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