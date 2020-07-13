يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
أعاد النجم فضل شاكر توزيع عمله الغنائي الذي حمل عنوان "وحشتوني" بأسلوب جديد، ونشره على قناته الرسمية على اليوتيوب.
وحرص فضل شاكر على إعادة توزيع العمل موسيقيًا من جديد بمبادرة فردية منه، وهي باللهجة الخليجية من كلمات قوس، ألحان سهم وتوزيع خالد عز، شارك فيها نخبه من أهم العازفين في الوطن العربي.
واللافت أن فضل شاكر أكد من خلال هذا الفيديو على رغبته الجامحة لزيارة عدد من الدول العربية وإعادة أمجاد الماضي، وظهر ذلك جليا من خلال نشر مقتطفات من إطلالاته على جمهوره ووقوفه على أهم مسارح العالم، مع إبراز عدد من أعلام بعض الدول العربية، وتسليط الضوء على بعض من معالمها.
كانت هذه تفاصيل خبر فضل شاكر لجمهوره "وحشتوني" بأسلوب جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.