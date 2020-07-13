فضل شاكر لجمهوره "وحشتوني" بأسلوب جديد

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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أعاد النجم فضل شاكر توزيع عمله الغنائي الذي حمل عنوان "وحشتوني" بأسلوب جديد، ونشره على قناته الرسمية على اليوتيوب.

وحرص فضل شاكر على إعادة توزيع العمل موسيقيًا من جديد بمبادرة فردية منه، وهي باللهجة الخليجية من كلمات قوس، ألحان سهم وتوزيع خالد عز، شارك فيها نخبه من أهم العازفين في الوطن العربي.

واللافت أن فضل شاكر أكد من خلال هذا الفيديو على رغبته الجامحة لزيارة عدد من الدول العربية وإعادة أمجاد الماضي، وظهر ذلك جليا من خلال نشر مقتطفات من إطلالاته على جمهوره ووقوفه على أهم مسارح العالم، مع إبراز عدد من أعلام بعض الدول العربية، وتسليط الضوء على بعض من معالمها.