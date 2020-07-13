نسرين طافش تدعو الأهل الى مراقبة مشاهدات أبنائهم

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دعت الفنانة السورية نسرين طافش الأهل الى ضرورة مراقبة المحتوى الذي يشاهده أبنائهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وأتت رسالة طفاش بعد الحادث المأساوي الذي شهدته مصر الأيام الماضية بمقتل طفلة شنقًا على يد أخرى متأثرة بمشاهدتها للحادث في فيلم رعب.

ووجهت "طافش" رسالة إلى الآباء والأمهات عبر حسابها على موقع التغريدات "تويتر" قائلة: أرجوكم راقبوا اطفالكم.. ما الذي يتابعونه في اليوتيوب او السوشال ميديا او التلفزيون من مشاهد عنف واكشن وقتل واجرام".

وتابعت: "اللي معتبر الموضوع مش مهم كتير يبحث عن قصة الطفلة يللي قتلت طفلة تانية أضغر منها بمصر"، مضيفة: "طفلك أمانة وانت مؤتمن عليه أمام رب العالمين.. الله يحمي أطفال الجميع".