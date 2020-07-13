شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. 5 صور لرانيا يوسف فى عطلتها الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمتع الفنانة رانيا يوسف، بعطلتها الصيفية على البحر فى إحدى المدن الساحلية، حيث تشارك جمهورها ومتابعيها كل يوم ، بصورها على الشاطئ مستمتعة بأشعة الشمس، وظهرت رانيا يوسف فى صورة جديدة نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، وهى بالمايوه في حمام السباحة و تستمتع بعطلتها.

















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وقد أثارت الفنانة رانيا يوسف ضجة واسعة عبر منصات السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة، كما تصدرت قائمة الأكثر رواجا عبرموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، تزامنا مع مشاركتها بفعالية في حملة "افضحي متحرش" التي تحث فيها الفتيات على الإعلان عن المتحرشين بهن.

ولم تتوقف الفنانة رانيا يوسف عن التغريد حول التحرش بالفتيات منذ أن شغلت هذه القضية تشغل الرأي العام المصري، كما أنها بدأت تنشر صورا وأسماء المتحرشين بها عبر الفضاء الإلكتروني على حساباتها الرسمية عبر السوشيال ميديا، مشيرة إلى أن حملة "افضحي متحرش" باتت تؤتي ثمارها.

ويشار إلى أن الفنانة رانيا يوسف تخوض تجربة جديدة فى الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "الحرامى" ينتمى نوعية أعمال الـ 10 حلقات، حيث تشترك فى بطولته إلى جانب الفنان بيومى فؤاد ويخرجه محمد سلامة ويشارك فى بطولته كارولين عزمى ورنا رئيس وعدد من الفنانين الشباب، للعرض على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت.

وفى سياق آخر تستعد رانيا يوسف لتصوير الموسم الثانى من مسلسل "الآنسة فرح" الذى تم عرضه بداية العام الجارى، والعمل مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى وإخراج أحمد الجندى واستكمله وائل فرج.