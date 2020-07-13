شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر طبية تكشف تطورات الحالة الصحية لـ اميتاب باتشان وابنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر طبية اليوم الاثنين أن النجم العالمي اميتاب باتشان وابنه الممثل ابهيشيك باتشان اللذين دخلا إلى مستشفى في مومباي بعد اختبار ايجابي لفيروس كورونا "مستقران سريريا"، واعرض الفيروس حتى الان بسيطة، حسبما ذكر موقع hindustantimes .

واضافت المصادر قائلة "كلاهما في جناح العزل ومستقرا سريريا في الوقت الحاضر، لا يحتاجون إلى علاج قوي هم بخير مع المراحل الأولى من الدواء" وقال أحد المطلعين في المستشفى لوكالة PTI إنهم يتلقون العلاج الداعم، وأضاف المصدر أن "حيويتهم وشهيتهم جيدة"، وهما ما يعتبر أمر مطمئن للغاية بالنسبة لسن النجم الهندي الاشهر اميتاب بتشان.

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وكان قد كشف أميتاب، 77 عامًا، وأبيشيك ، 44 عامًا، عن تشخيصهما على تويتر في 11 يوليو ، قائلين إنهما في جناح العزل بمستشفى نانافاتي.

وكتب النجم الهندي في تغريدة له، صاحب الـ77 عامًا، بوست عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، ليعلن إصابته بالفيروس المتفشي في جميع أنحاء العالم، وقال: "أظهرت نتائج اختبار كوفيد ، إيجابية التحليل.

ويعيش أميتاب باتشان في مومباي، التي كانت واحدة من أكثر المدن تضررًا من أمراض الجهاز التنفسي القاتلة في الهند، مسجلة 91.745 حالة و5224 حالة وفاة حتى الآن، في المرتبة الثانية بعد دلهي.