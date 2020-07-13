شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة حفيد ملك الروك إلفيس بريسلى عن 27 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى بنجامين كيوه، حفيد ملك موسيقى الروك آند رول الأمريكى الراحل إلفيس بريسلى، والابن الوحيد لابنته ليزا ماري، عن عمر يناهز 27 عاما، حسبما أعلن متحدث أمس الأحد، ولم تصدر تصريحات بعد من السلطات حول ملابسات وفاة كيوه أو توقيتها. وأكد مكتب الطب الشرعى فى لوس انجليس أن وفاة شخص بهذا الاسم وبهذه السن يجرى التحقيق فيها.

ونقل موقع (تي.ام.زد) لأخبار المشاهير عن مصادر لإنفاذ القانون لم يذكر اسمها أن كيوه أقدم على الانتحار أمس الأحد فى مدينة كالاباساس بكاليفورنيا، والتى تقع شمال غربى لوس انجليس. ولم يتسن التحقق من تلك المعلومة من مصدر مستقل.

وكيوه هو الابن الأصغر لليزا مارى بريسلى (52 عاما) من زوجها الأول الموسيقى دانى كيوه وكانا قد انفصلا عام 1994، أما ابنتها الأخرى فهى الممثلة رايلى كيوه (31 عاما).

Advertisements

وليزا مارى هى الابنة الوحيدة لملك الروك إلفيس بريسلى من زواجه بالممثلة بريسيلا بريسلي.

وقال روجر ويدينوسكى المتحدث باسم مدير أعمال ليزا مارى بريسلى فى بيان "إنها مفطورة القلب تماما... لكنها تحاول البقاء قوية من أجل ابنتيها (الأخريين) التوأمتين وابنتها الكبرى رايلي... كانت تعشق ذلك الولد. لقد كان حب حياتها".

وتحدثت تقارير عن أن علاقتها الوثيقة بابنها، الذى كان اسمه الأوسط (ستورم)، هى التى ألهمتها اسم المقطوعة التى كتبتها لألبومها الثالث (ستورم آند جريس) الذى صدر عام 2012.