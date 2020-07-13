شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خليل لـ الخليج 365: ويكيبيديا بتحتفل بعيد ميلادى غلط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان القدير أحمد خليل، لـ"الخليج 365"، أن ما تم تداوله عن تاريخ عيد ميلاده غير صحيح، حيث نشرت بعض المواقع أن الفنان من مواليد 13 يوليو، فى حين أن ميلاده الحقيقى 15 يناير، وليس المواقع فقط بل ويكيبيديا وسينما دوت كوم، وهما من أكبر المواقع التي تؤرخ السيرة الذاتية للمشاهير وخاصة الممثلين.



احمد خليل



عيد ميلاد احمد خليل

وأبدي أحمد خليل استغرابه من استمرار احتفال المواقع بعيد ميلاده في تاريخ غير صحيح، مضيفاً أنه على وشك استئناف تصوير مسلسل "خيط حرير"، والذى يشارك في بطولته، والمسلسل بطولة مي عز الدين، محمود عبد المغني، نيقولا معوض، يوسف عثمان، هنادي مهنى، سوسن بدر، ومجموعة من الفنانين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

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يشار إلى أن أحمد خليل انضم لقائمة أبطال مسلسل "الوجه الأخر" للنجم ماجد المصرى والذى ينطلق تصويره الأيام القليلة المقبلة، حيث يجسد دور مهم ومحورى فى العمل، فهو رجل أعمال وصاحب شركة عقارات كبير، ويتزوج فى السر وتكشف الحلقات أن ابنته نسرين طافش فى إطار من الإثارة والتشويق، والتى تجسد دور البطولة أمام ماجد المصرى، والعمل من تأليف فداء الشندويلى وإخراج سميح النقاش.

أحمد خليل تألق فى دور المعلم "صابر أبو شديد" بمسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال الذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى، وكان كبير الفتوات في حي الجمالية ويقدم الدور بكل اقتدار ويسر، وهو يسير فى الحارة وبيده النبوت، وحوله رجاله، وهو واثق من نفسه، وله هيبة وقوة، ويمثل الدور باحترافية شديدة.

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته النجوم ياسر جلال ومى عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وأنعام سالوسة ونجلاء بدر.