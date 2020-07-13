شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية "جارى التحميل" لفرقة مسرح الشباب أون لاين .. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن مبادرة " خليك فى البيت .. الثقافة بين إيديك " التى أطلقتها وزارة الثقافة المصرية بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم ، منذ بداية جائحة كورونا ، تعرض مساء اليوم الموافق 13 يوليو، مسرحية "جارى التحميل" على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب، من إنتاج مسرح الشباب الذى يديره الفنان عادل حسان، والتابع للبيت الفنى للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار .

وكانت مسرحية جاي التحميل قد عرضت على خشبة مسرح أوبرا ملك فى بداية العام السابق ، ولاقت نجاحا جماهيريا كبيرا ، حيث يناقش العرض عدة أنماط إنسانية على مر التاريخ وعلاقتها بالحاضر ، كذلك يناقش فكرة الإنعزال التى تسيطر على المجتمع من خلال مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة والتى أصبحت إدمانًا للكثير وسيطرت على حياتهم لدرجة كبيرة جعلتهم ينفصلوا عن العالم الذى يدور حولهم ويعيشون فى العالم الإفتراضى .

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مسرحية جارى التحميل من تأليف سامح عثمان ، وإخراج سامح الحضرى ، موسيقى وألحان محمد شحاته ، إضاءة إبراهيم الفرن ، ديكور حمدى عطيه ، إستعراضات محمد ميزو ، مخرج منفذ محمد حسين ، وبطولة الفنان القدير ياسر صادق ، ورامى نادر ، محمد أمين ، براء عسل ، زيزو ، مروان عثمان ، ريم عبد الحليم ، ليله نبيل ، ومن إنتاج فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفنى للمسرح .