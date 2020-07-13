شكرا لقرائتكم خبر عن لطفى لبيب لليوم السابع: "إصابتى بالجلطة من 3 سنين ومش عارف ليه الشائعات دي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان الكبير لطفى لبيب أنه اصيب بجلطة بالمخ منذ 3 سنوات وليس فى الفترة الحالية، وتعجب الفنان الكبير من تداول الأخبار حاليا عن مرضه وإصابته بالجلطة ونقله للرعاية المركزة.

وأوضح لطفى لبيب فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه أصيب بالجلطة فى شهر مايو عام 2017 وكان وقتها يشارك فى مسلسل عوالم خفية مع الزعيم عادل إمام وأثرت هذه الجلطة على الجانب الايسرمن جسده يده وساقه اليسرى.

وعن مدى تأثير هذه الإصابة وتعوقه عن التمثيل قال: " فى الحقيقة الإصابة تعوقنى عن التمثيل والحركة الطبيعية وأنا مش عاوز أبقى نص ممثل، عاوز أعمل دور حلو، مش مجرد تمثيل علشان يدونى فلوس".

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وتابع:" مااقدرش أبطل فن هاشتغل بس باقول للناس ماتبعتوليش أدوار علشان أكل عيش ابعتولى علشان أمثل ما يناسب حالتى"، مؤكداً أن هذا ليس معناه اعتزال التمثيل ولكنه يعنى أنه لا يستطيع أن يمثل كل الأدوار.

وأشارالفنان الكبير إلى أنه شارك بالتمثيل بعد إصابته فى عدد من الأدوار منها فيلم خيال مأتة ، موضحاً أنه لا يعرف سبب انطلاق الشائعات بين الحين والأخر التى تقول أنه يرقد فى الرعاية المركزة وأصيب بالجلطة حالياً.