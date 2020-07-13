شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة ريتا ويلسون تنعي زوجة جون ترافولتا كيلى بريستون بكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من الحزن انتابت محبي الفنانة كيلى بريستون زوجة الممثل جون ترافولتا بعد وفاتها مؤخراً متأثرة بسرطان الثدي، وهو ما ظهر عبرالكلمات التي نعتها بها ريتا ويلسون زوجة الفنان توم هانكس، والتي يبدو أنها كانت واحدة من أقرب أصدقاءها كحال علاقة أزواجهما هانكس وترافولتا، اللذان تربطهما صداقة وطيدة.

ريتا ويلسون نشرت عدة صور مع كيلي بريستون من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وعلقت عليها بكتابة كلمات تعكس مدي تأثرها إزاء خبروفاة صديقتها بكتابة: "مثل هذه الروح الجميلة، عيون متألقة تنضح باللطف والقوة.وجدت الفرحة في الحياة.أحبت بشدة، أحبت أطفالها جت وإيلا وبن وأحبت زوجها، وجعلت كل شيء أكثر متعة لكل من يعمل معها. كانت دائما تدعم الآخرين،سوف نفتقدها".

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وتوفيت الممثلة الأمريكية كيلي بريستون، التي ظهرت في أفلام من بينها (جيري ماجواير) و (توينز)، عن 57 عاما بعد معركة مع سرطان الثدي لمدة عامين تقريبا، حسبما أعلن زوجها الممثل جون ترافولتا في منشور على موقع إنستجرام في وقت متأخر أمس الأحد.