شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة سيلفى.. بريانكا شوبرا تهنئ والدتها بمناسبة عيد ميلادها: أحبك كثيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة بريانكا شوبرا أحدث صورة لها على موقع انستجرام مع والدتها، حيث هنأتها من خلال الصورة بمناسبة عيد ميلادها، وكتبت : " عيد سعيد امي .. شكرا لكِ على كرمك الدائم وسخائك.. أنا سعيدة جدا لكونك هنا ويمكننا أن نحتفل اليوم معا.. أحبك كثيرا".

وكانت شاركت النجمة العالمية بريانكا شوبرا جمهورها بصور لها فى أول مرة تخرج بها من منزلها بعد شهرين من الحجر المنزلى التي أتبعته خوفا من انتقال عدوي فيروس كورونا، حيث ظهرت وهي ترتدي كمامة قماشية مميزة، وعلقت علي الصورة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة :" أول خروج منذ شهرين".

وكانت النجمة الهندية بيريانكا شوبرا قد دعت جمهورها ومتابعيها إلى الابتعاد عن المصافحة بالأيدى لتجنب انتقال عدوى فيروس كورونا، مطالبة بالرجوع إلى المصافحة الهندية التقليدية، حيث نشرت عبر حسابها بموقع "تويتر" فيديو لمجموعة صور لها تقوم بالمصافحة الهندية، معلقة عليها "الأمر كله يتعلق بـ(ناماستى) طريقة قديمة لكنها الأفضل لتحية الناس فى ظل ما يمر به العالم، يرجى من الجميع البقاء فى أمان".

وتعرضت النجمة الهندية للهجوم عندما رفضت مصافحة أحد جماهيرها خوفاً من فيروس كورونا، أثناء حضورها حفل مهرجان "هولى" فى الهند بصحبة زوجها المطرب الأمريكى نيك جوناس.

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