شكرا لقرائتكم خبر عن متصدقش ويكيبيديا..تواريخ ميلاد ووفيات المشاهير على الموسوعة المعلوماتية غلط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضم موسوعة ويكيبيديا الحرة، قائمة ضخمة من الأرقام والتواريخ والمعلومات المهمة، التى يعتمد عليها كثير من الناس كمرجع لهم سواء للتثقيف والاطلاع أوالاستعانة بها فى العمل، ومن بين المعلومات التى يرجع إليها المهتمين بالمجال الفنى تواريخ ميلاد وذكرى وفاة المشاهير من نجوم الفن والسينما للاحتفال بهذه المناسبات وإحياء ذكراهم بعد سنوات من رحيلهم.

لكن كون موسوعة ويكيبيديا مفتوحة لأى شخص يمكنه إضافة معلومات عن أحداث تاريخية أو معلومات طبية وغيرها من التفاصيل الخاصة بالعديد من المجالات الأخرى، فإن الكثير من تلك المعلومات تكون مغلوطة وتشتت متلقى المعلومات عبر صفحات ويكيبيديا، بل وتدعمه بمعلومات خاطئة فى كثير من الأحيان.

واليوم 13 يوليو 2020، تحتفل ويكيبيديا بمناسبة عيد ميلاد الفنان أحمد خليل، الذى سجلت بياناته على صفحات ويكيبيديا، بأن اسمه الكامل أحمد محمد خليل إبراهيم، ولد فى 13 يوليو 1941، ليناهز من العمر 78 عامًا، لكن المفاجأة هنا، أن عيد ميلاد الفنان أحمد خليل، يحل يوم 15 يناير.

ويشار إلى أن الفنان القدير أحمد خليل، كان قد أكد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن ما تم تداوله عن تاريخ عيد ميلاده غير صحيح، حيث نشرت بعض المواقع أن الفنان من مواليد 13 يوليو، فى حين أن ميلاده الحقيقى 15 يناير، وليس المواقع فقط بل ويكيبيديا وسينما دوت كوم، وهما من أكبر المواقع التي تؤرخ السيرة الذاتية للمشاهير وخاصة الممثلين.

وأبدي أحمد خليل استغرابه من استمرار احتفال المواقع بعيد ميلاده في تاريخ غير صحيح، مضيفاً أنه علي وشك استئناف تصوير مسلسل "خيط حرير"، والذى يشارك في بطولته، والمسلسل بطولة مي عز الدين، محمود عبد المغني، نيقولا معوض، يوسف عثمان، هنادي مهنى، سوسن بدر، ومجموعة من الفنانين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

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ويذكر أن أحمد خليل انضم لقائمة أبطال مسلسل "الوجه الأخر" للنجم ماجد المصرى والذى ينطلق تصويره الأيام القليلة المقبلة، حيث يجسد دور مهم ومحورى فى العمل، فهو رجل أعمال وصاحب شركة عقارات كبير، ويتزوج فى السر وتكشف الحلقات أن ابنته نسرين طافش فى إطار من الإثارة والتشويق، والتى تجسد دور البطولة أمام ماجد المصرى، والعمل من تأليف فداء الشندويلى وإخراج سميح النقاش.

أحمد خليل تألق فى دور المعلم "صابر أبو شديد" بمسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال الذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى، وكان كبير الفتوات في حي الجمالية ويقدم الدور بكل اقتدار ويسر، وهو يسير فى الحارة وبيده النبوت، وحوله رجاله، وهو واثق من نفسه، وله هيبة وقوة، ويمثل الدور باحترافية شديدة.

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته النجوم ياسر جلال ومى عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وأنعام سالوسة ونجلاء بدر.