شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم توجه رسالة صباحية للجمهور:"أجمل القلوب التي تتمنى الخير لبعضها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة نانسى عجرم، على توجيه رسالة صباحية إلى جمهورها و كل متابعيها عبر حسابها على تويتر، قائلة:" أجمل القلوب.. التي تتمنى الخير لبعضها صباح الخير"، وحازت المقوله على إعجاب العديد من متابعيها.



نانسى عجرم

وتتعاون النجمة اللبنانية نانسي عجرم مع الملحن وليد سعد فى 3 أغنيات في ألبومها الجديد الذى تعمل على التحضير له في الوقت الحالي لطرحه خلال الفترة المقبلة، وتحمل الأغنيات ألوان مختلفة ومتنوعة، حيث تقدم الأولى بعنوان "حياة" وتحمل الطابع الرومانسي من كلمات محمد رفاعي، وتوزيع هادي شرارة.

أما الأغنية الثانية فلم يتم الكشف عن اسمها وتحمل الطابع الراقص والمبهج وهي النوعية التي تتميز بها نانسى عجرم منذ ظهورها على الساحة الغنائية وهى من كلمات خالد تاج الدين وتوزيع أحمد إبراهيم، والأغنية الثالثة تنتمى إلى اللون المقسوم.

وانتهت نانسي عجرم من تسجيل معظم أغنيات الألبوم الجديد، والذى تتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين الكبار والجدد أيضا، ومن صناع أغانى الألبوم الشعراء خالد تاج الدين، ومحمد رفاعي، وأحمد ماضي، وأحمد علاء الدين، وشادي نور.

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ومن مفاجآت ألبوم نانسي تقديم عدد كبير من الأغاني باللهجة المصرية، وهى اللهجة التى نجحت فيها نانسى على مدار سنوات طويلة، وكونت من خلالها نجاح كبير مع الجمهور المصرى، ولم تستقر نانسي حتى الآن على اسم نهائى للألبوم، ومن المقرر أن يتم طرحه عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا.

يذكر أن النجمة اللبنانية نانسى عجرم شاركت مؤخرا في شهر رمضان الماضى من خلال غناء تتر مسلسل "سكر زيادة" للنجمتان نبيلة عبيد ونادية الجندى، والتي حملت اسم "عمرى"، وحققت نجاحا كبيرا، والمسلسل مأخوذ من فورمات أمريكى ودارت أحداثه فى إطار كوميدى.