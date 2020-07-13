شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة مع كلبها تيدي .. مجدى الهوارى وابنته مريم يستمتعان بإجازة على الشاطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمتع المخرج مجدى الهوارى، بإجازة الصيف على شاطئ البحر مع ابنته مريم التى يشارك صورة معها عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، ونشر الهوارى، صورتين تجمعه مع مريم وكلبها تيدى، وكتب فى تعليقه عليها: "أنا وقلبى وتيدى.. حاشر نفسه معانا فى الصورة مش عارف ليه".

يأتى هذا بعدما تغزل المخرج مجدى الهوارى، فى مدينة الإسكندرية وبحرها، مقتبسا كلمات الشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، التى تغنى بها المطرب خالد عجاج، فى تترالنهاية لمسلسل ريا وسكينة.

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ونشر الهوارى، عبر حسابه على انستجرام، صورة لمدينة الإسكندرية وتحديدا منطقة محطة الرمل، صحبها بكلمات الفاجومى: "والصقر طايح فى الفضا زى القضا.. باسط جناحه ع المساكن والفضا..كل الطيور بتبص له بعين الرضا.. رقص الغوزاى للملوك يا حبذا.. وهكذا وهكذا الدنيا غابة ومنتزه".