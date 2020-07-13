شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال ممثل فى "زنزانة 7" مع نضال الشافعى وأحمد زاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض المطرب عمر كمال تجربته الأولى فى التمثيل من خلال فيلم "زنزانة 7" مع النجمين أحمد زاهر ونضال الشافعي، سيناريو وحوار حسام موسى وإخراج إبرام ‏نشأت، حيث يظهر في العمل كضيف شرف في مشهد واحد فقط بدور شخصية مسجون داخل السجن، وانتهي فريق العمل من التصوير آخر المشاهد صباح اليوم الاثنين في منطقة المنصورية مع أبطال العمل.





كما شارك عمر كمال في الفتره الماضية متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بصورة جديدة برفقة النجم أحمد زاهر، معلقًا عليها: "في منتهى الاحترام والتقدير الفنان أحمد زاهر".

ومن جانبه حرص عمر كمال، على إعادة نشرالفيديو الخاص بتامر حسني أثناء استماعه له، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب قائلاً "بدال عجب تامر بكرة هنزلها كاملة".

جدير بالذكر أن فيلم "زنزانة 7" يضم نخبة من النجوم وهم أحمد زاهر، ‏نضال الشافعى، أحمد التهامى، مدحت تيخا، عبير صبرى، مايا نصرى، ‏إيهاب فهمى، منه فضالى، مصطفى هريدى، أيمن كشك، أشرف عبد ‏العزيز، إيمى إسلام وآخرين، سيناريو وحوار حسام موسى وإخراج إبرام ‏نشأت .‏