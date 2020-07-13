لماذا دخل هاريسون فورد قائمة أفضل 100 نجم سينمائي على مر التاريخ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل هاريسون فورد قائمة أفضل 100 نجم سينمائي علي مر التاريخ واحتل المرتبة الأولي بناء علي استبيان قامت به مجلة إمباير بعد أن بلغ إجمالي مبيعات تذاكر أفلام فورد أكثر من 4.7 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة وحدها، مع أرباح عالمية تجاوزت 6 مليار دولار، الأمر الذي جعل فورد صاحب أعلى إيرادات في مبيعات شباك التذاكر في الولايات المتحدة بالإضافة لأسباب ومبررات أخري تتعلق بنجوميته الطاغية في هوليوود وعدد الأفلام التي قدمها والتي تجاوزت الـ 30 فيلما وعدد الجوائز التي حصل عليها وشعبيته الكبيرة في العالم خارج الولايات المتحدة وهناك سبب مهم أيضا وهو مدي إعجاب السيدات به فحجم معجباته في العالم يقاس باستفتاء علي موقع المجلة الشهيرة .

هاريسون فورد ممثل نال شهرته عالميا بعد أداءه دور"هان سولو" في سلسلة "ستار وورز" وكذلك لدوره في سلسلة أفلام إنديانا جونز ، كما عرف عنه أداءه شخصية ريك ديكارد في فيلم بليد رانر وكذلك دوره في فيلم الشاهد (1985) والذي رُشح بسببه لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل واليوم 13 يوليو هو عيد ميلاده الـ 78



هاريسون فورد من افضل 100 نجم سينمائي عبر التاريخ

هاريسون فورد ينتمي لعائلة فنية فوالده كان ممثل سابق ويعمل في الإعلانات وأمه ممثلة إذاعية وبدأ في عالم هوليود بأدوار صغيرة حتي صعد نجمه وأصبح من النجوم الكبار وامتددت حياته المهنية ستة عقود وشملت أدوار في عدة أفلام، من بينهما: القيامة الآن (1979)، الهارب (1993)، سلاح الجو واحد (1997)، ما يكمن في الأسفل (2000). ستة من أفلامه أُدرجت ضمن السجل الوطني للفيلم وهي: زخرفة أمريكية (1973)، المحادثة (1974)، ستار وورز (1977)، الإمبراطورية تعيد الضربات (1980)، سارقو التابوت الضائع (1981)، و بليد رانر (1982).

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هاريسون فورد تزوج أكثر من مرة فزوجته الأولى هي ماري ماركوارت، تزوجها عام 1964 وتطلقا عام 1979، ولديهما منها إبنان: بنجامين و ويلارد، أما زوجته الثانية فهي كاتبة السيناريو ميليسا ماثيسون وتزوجها في مارس 1983 وتطلقا في أغسطس 2001، وأنجبت له طفلان: مالكولم وجورجيا أما زوجته الثالثة فهي الممثلة كاليستا فلوكهارت التي تعرف عليها في حفل جولدن جلوب عام 2002 واستمرا في قصة حب حتي طلب يدها للزواج في عام 2009 وتزوجا في 15 يونيو 2010، ولديهما ابن بالتبني يدعى ليام ولدي فورد أحفاد ثلاثة هم: إليل و إيثان وايلون .

كان هاريسون فورد قد سخر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وذلك بعدما أشاد الأخير بوطنية فورد في فيلم "Air Force One " اختطاف طائرة الرئيس الذي قدم فيه شخصية رئيس أميركي يسافر عبر طائرة مختطفة ينجح في النهاية بالتخلص من الفاعل ، فرد هاريسون فورد وقتها ساخرا : هذا ليس سوى فيلم دونالد!، ولكن الحياة الحقيقية مختلفة.