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شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة توفيق تخضع لعملية قسطرة في القلب وابنة شقيقتها تطمئن جمهورها .. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة الكبيرة سميرة توفيق لعملية قسطرة في القلب في بأحد مستشفيات أبوظبي في دولة الإمارات، بعد تعرضها لوعكة صحية، ونشرت ابنة شقيقتها لينا رضوان، مجموعة صور لها من داخل المستشفي عبر حسابها بموقع "تويتر"، معلقة عليها :" سميرة توفيق بخير وسلامة والحمدلله،، بعد عارض صحي، ادخلها مشفى كليفلاند أبوظبي حيث تتابع عادة" فحوصاتها السنوية، بدعوة من حكام الأمارات ابو ظبي،، لوفائهم ومحبتهم لصداقة قديمة عطرة معها،، وهم للوفاء عنوان".
وتعد هذه العملية هي الثانية للفنانة سميرة توفيق إذْ أجرت الجراحة الأولى في يوليو من عام 2018، في بيروت.
وسميرة توفيق من مواليد 25 ديسمبر 1935، اشتهرت بالغناء باللهجة البدوية، وقدم لها الشعراء والملحنون من لبنان وسوريا والأردن العديد من الأغاني التي نالت شهرة عربية، منها أغنيات "حسنك يا زين" و"أسمر خفيف الروح" للفنان توفيق النمري التي كانت بداية شهرتها.
كما ساهمت في عدة مسلسلات وأفلام كممثلة ومغنية أمام كبار الفنانين في كل من سوريا ولبنان.
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