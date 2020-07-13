فيديو| لدعم ضحايا التحرش.. مشاهير الفن يطلقون حملة "متسكتيش عن حقك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
تحت عنوان "متسكتيش عن حقك"، شارك عدد من مشاهير الفن في حملة لدعم ضحايا التحرش من الفتيات، وتشجيعهن للحديث عن تجاربهن، وذلك عبر مقطع فيديو طرحته الفنانة ياسمين غيث، عبر صفحتها بموقع إنستجرام.
الحملة شارك فيها عدد من مشاهير الفن بمجالاته المختلفة من تمثيل ومكياج وملابس، وبينهم عمر الشناوي، الاستايلست مي جلال، والمطربة نسمه هركي، وأخرون.
وعلقت ياسمين على الفديو،: " حاولت أفكر في طريقة مختلفة نقدم بيها حاجة يمكن تساعد و تشجع بنات كتير مايسكتوش لو اتعرضوا للتحرش بكل أنواعه اللي بيوصل للاغتصاب".
وتابعت :"فقلت إيه أكتر حاجة بتخوف المذنب؟ هي الكلام، إن البنت ماتسكتش....فقولنالها متسكتش، متسكتيش عن حقك.. حابة أشكر كل حبايبي اللي وافقوا بمجرد ماعرضت عليهم الفكرة و ماترددوش يكونوا جزء من الفيديو. و حابة أشكر صاحبي و أخويا أحمد طرابيلي، أجمد مونتير في مصر علي شغله علي الفيديو ده بالسرعة دي علشان نقدر نطلعه ليكم النهارده".
وكانت الفنانة ياسمين غيث قد كشفت مؤخرا في فيديو عن تعرضها للتحرش فى مرحلة الدراسة من أحد المدرسين في المرحلة الثانوية ، مؤكدة أن هذه الواقعة تسببت فى صدمة كبيرة لها مما أدي إلى تركها المدرسة، موجهة النصيحة للأمهات بضرورة سماع بناتهن و دعمهم فى حالة تعرضهم لمثل هذه الحالات.
وقالت ياسمين فى فيديو لها عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"انا حصلتلي حادثة وأنا فى تانية ثانوي اذيتني وعشان كدة انا فكراها لغاية دلوقتي المدرس كان بيدرسلي كيمياء كان سبب اني اكره المادة والمدرسة كان من النوع اللي بيلمس بطريقة مش مريحة و بيعمل ده مع اي بنت وكان معروف ومحدش خد معاه اي إجراء لأنه كان في منصب كبير فى المدرسة ولما حاول يمسكني بطريقة مش مريحة مسكتش وهزقته".
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