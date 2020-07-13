إيرادات الأحد.. "Bad Boys For Life" الخامس و"Onward" بالمركز التاسع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، بإعادة فتح دور العرض السينمائي، على ألا تستقبل كل قاعة عرض أكثر من 25% من طاقتها الاستيعابية؛ تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تستقبل "السينمات" الجمهور.

ونستعرض في السطور التالية، ما حققته الأفلام الأجنبية المعروضة في شباك التذاكر المصري، بخمسين دار عرض، من إيرادات أمس الأحد 12 يوليو..

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احتل المركز الأول في قائمة إيرادات شباك تذاكر الأفلام الأجنبية بدور العرض المصرية، فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، بعد تحقيقه 30 ألفا و530 جنيهًا، وجاء في المرتبة الثانية فيلم " "The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 24 ألفًا و857 جنيهًا، وحصل على الترتيب الثالث فيلم "Siberia" بطولة Willem Dafoe، والذي حقق 8 آلاف و814 جنيها.

يأتي في الترتيب الرابع فيلم "Brahms: The Boy 2" محققًا 8 آلاف و36 جنيها، وذهب المركز الخامس لفيلم "Bad Boys For Life" بطولة ويل سميث، وبلغ ما حققه من إيراد أمس 6 آلاف و813 جنيها، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "The Call Of The Wild" بطولة Harrison Ford، محققًا 6 آلاف و146 جنيهًا.

فاز بالمركز السابع فيلم "I Still Believe"، بطولة K.J. Apa، بعد تحقيقه 5 آلاف و324 جنيها، وذهب المركز الثامن فيلم " Escape From Pretoria"، بعد تحقيقه 4 آلاف و987 جنيها، وفي المركز التاسع جاء فيلم "Onward" بطولة Tom Holland، وحقق 4 آلاف و596 جنيها.