عمرو سلامة يعلق على إلغاء ختان الإناث بالسودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعرب المخرج السينمائي عمرو سلامة عن دهشته من إصدار الحكومة ".

السودانية ، قرارا بإلغاء ختان الإناث، معلقا: "مش عارف انبسط ولا أتصدم"

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سلامة علق على القرار عبر تغريدة كتبها على صفحته بموقع تويتر، وكتب: "مش عارف انبسط إن السودان جرمت الختان، ولا أتصدم إنه ماكنش متجرم "لحد دلوقتي.

وأعلن نصر الدين عبد الباري وزير العدل السوداني، أن الحكومة الجديدة، أقرت إسقاط جميع القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان، والتي صدرت خلال فترة حكم الرئيس المعزول عمر البشير، ومنعت الحكومة الجديدة ختان .الإناث، وإتاحت تناول المشروبات الكحولية لغير المسلمين