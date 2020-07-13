خاص| كواليس أغنية "هو اللي خان" لـ أحمد سعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

" هو اللي خان يتقال له إيه؟ حسبي الله في اللي عمله، وقلبه والقسوة اللي فيه" بتلك الكلمات للشاعر صلاح مندي، يقدم الفنان أحمد سعد بألبومه الذى يعد له حاليا، أغنية "هو اللي خان"، ألحان حسين محمود وتوزيع أسامه عبد الهادي.

الشاعر صلاح مندي، قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365"،قال: "العمل على الأغنيه بدأ من حوالي السنة والنصف، قبل أن يقوم أحمد سعد بتسجيلها، وإعدادها لطرحها بالبومه القادم".

وأضاف،: "وأتعاون مع الفنان أحمد سعد بالألبوم، باغنية أخرى بعنوان (النفسية)، من ألحان تامر كروان، وتوزيع طه الحكيم، وتم تسجيلها العام الماضي".

أحمد سعد يواصل العمل على البومه الذى تتولى إنتاجه شركة مزيكا، وينتظر موقف نقابة الموسيقيين لحل أزمة وقف أغنية (100حساب)، التي تم منع طرحها بسبب مشاركة مطرب المهرجانات حسن شاكوش بها، لعدم حصوله على تصريح بالغناء.