بعد غياب 9 سنوات.. هاني سلامة يعود للسينما مع غادة عادل وياسمين رئيس

محمد اسماعيل - القاهرة - "بعد غياب 9 سنوات عن السينما، منذ أن قدم فيلمه "واحد صحيح"، يعود الفنان هاني سلامة من جديد بفيلم "تحت تهديد السلاح.
الفيلم يشارك في بطولته كوكبة من النجوم بينهم غادة عادل، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، بيومي فؤاد، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.
الفيلم تدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن، ومن المقرر بدء تصوير بداية الشهر المقبل، عقب انتهاء مخرج العمل من التحضيرات اللازمة.
يذكر أن هاني قدم مع المخرج ماندو العدل مسلسل الداعية، كما قدم مع المنتج أحمد السبكي، فيلم "واحد صحيح"، بينما يشهد الفيلم أول تعاون بين هاني وكل من غادة عادل، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل.
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