تراند اليوم : صدمة.. انتحار حفيد فنان شهير برصاصة في الرأس



عثرت الشرطة على حفيد فنان شهير منتحرًا داخل شقته بإطلاق رصاصة في رأسه وبجواره المسدس المستخدم في الواقعة.

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على ليزا مارى ابنة النجم العالمى الراحل الفيس بريسلى وذلك بعد انتحار ابنها بنجيمان كيو.

وكشفت الشرطة فى كاليفورينا عن عثورها على جثمان حفيد الفيس بريسلى ملقيا على الارض وبجانبه مسدسا حيث اطلق على نفسه الرصاص.

وتلقت الشرطة مكالمة فى الساعة 6:30 صباح يوم الأحد وعند وصولهم، عثروا على الضحية التي أصيبت بعيار نارى فى الجذع العلوى ولم يعرف حتى الان الاسباب التى دفعته للانتحار.

وقال مدير اعمال والدته ليزا انها فى حالة صدمة كبيرة الا انها تحاول التماسك امام ابنتها والاسرة ككل.



