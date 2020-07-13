أصالة تعلن التفاصيل الكاملة لألبومها الجديد "لا تستسلم": 20 أغنية صنعت بفرح

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يوليو 2020 01:42 مساءً - أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري عن تفاصيل ألبومها الجديد، وتعاونها مع المنتج سهم، والذي أشرف على ألبومها الجديد، مؤكدة اختيار أغنية "لا تستسلمّ" للشاعر الأمير سعود بن محمّد العبد الله لتصبح الأغنية الرئيسية ويحمل الألبوم اسمها، كما تم الاستقرار على طرح 20 أغنية دفعة واحدة.

أصالة تكشف دور سهم في صدور ألبومها الجديد

وكتبت أصالة عبر حسابها الرسمي على موقع انستقرام: كلّ المحبّة والإحترام والتّقدير ...أريد أنّ أُشكر النبيل الغالي سهم .. وأستهلّ بشكّره على إشرافه على ألبومي الّذي والحمد لله كثيراً قد اكتملّ.. وكذلك أشكره جدّاً على وقت طويل أنا أعلم بأنّه وقت غالٍ وثمين.. قضاه بإشرافه أيضاً على أدائي في أغلب أغنياتي .. ليعطي كلّ أغنية حقّها بجميع زوايا الشّعورٔ أغنيات عملي القادمّ والّذي سيحمل بإذّن الله إسم (لاتستسلمّ) للشاعر الكبير الغالي، الأمير سعود بن محمّد العبد الله.

تابعت قائلة: سهم صانع مُهمّ .. كرسّام يُتابع جميع تفاصيل لوحته بانتباه وحبٍّ بالغ ورقيّ.. كان لتوجيهاته كلّ الفرّق للأجمل والأصدق .. لاأعلم على أيّ لوحة جميلة أُنجزت بكلّ حبّ وشغف .. أنا أوّ كلّ واحد منّا نراهن .. فجميعهم كحزمة ورد ..ضمّتها يد طيّبة جميلة أمينه ..

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أضافت: كانت فكرته بأنّ نُنصف رقم ٢٠ بضمّ عشرون عمل .. في كلّ واحد منهم عشنا أيّاماً طوال .. لمّ يكنّ لعناءها طعم ألم ..بلّ شغف وسعي بكلّ فرح وإصرار ..على إكمال لوحتنا ..لنأمل حين ستصبح بين أيديكم .. أنّ تّفرحكم أوّ تعبّر عنّ مالايستطيع الكلام مرّات بالتّعبير عنه .. وقدّ يعجز ..

واختتمت رسالة الشكر بقولها: وأخيراً أكرّر شكري وامتناني لمن كان رائداً مع قليل مثله .. للافتخار بلقبه (سهمّ) والارتقاء به لمكانة وهبته الحياة إيّاها بنسبه المُشرّف ..وقدّ كان لي معه منذ البداية نصيب بنجاح كبير .. سيستمرّ بإذن الله ويعلو .. أختم اليوم بكلمة هي أقلّ مايُقال.

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