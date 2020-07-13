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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يوليو 2020 01:42 مساءً - أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري عن تفاصيل ألبومها الجديد، وتعاونها مع المنتج سهم، والذي أشرف على ألبومها الجديد، مؤكدة اختيار أغنية "لا تستسلمّ" للشاعر الأمير سعود بن محمّد العبد الله لتصبح الأغنية الرئيسية ويحمل الألبوم اسمها، كما تم الاستقرار على طرح 20 أغنية دفعة واحدة.
وكتبت أصالة عبر حسابها الرسمي على موقع انستقرام: كلّ المحبّة والإحترام والتّقدير ...أريد أنّ أُشكر النبيل الغالي سهم .. وأستهلّ بشكّره على إشرافه على ألبومي الّذي والحمد لله كثيراً قد اكتملّ.. وكذلك أشكره جدّاً على وقت طويل أنا أعلم بأنّه وقت غالٍ وثمين.. قضاه بإشرافه أيضاً على أدائي في أغلب أغنياتي .. ليعطي كلّ أغنية حقّها بجميع زوايا الشّعورٔ أغنيات عملي القادمّ والّذي سيحمل بإذّن الله إسم (لاتستسلمّ) للشاعر الكبير الغالي، الأمير سعود بن محمّد العبد الله.
تابعت قائلة: سهم صانع مُهمّ .. كرسّام يُتابع جميع تفاصيل لوحته بانتباه وحبٍّ بالغ ورقيّ.. كان لتوجيهاته كلّ الفرّق للأجمل والأصدق .. لاأعلم على أيّ لوحة جميلة أُنجزت بكلّ حبّ وشغف .. أنا أوّ كلّ واحد منّا نراهن .. فجميعهم كحزمة ورد ..ضمّتها يد طيّبة جميلة أمينه ..
أضافت: كانت فكرته بأنّ نُنصف رقم ٢٠ بضمّ عشرون عمل .. في كلّ واحد منهم عشنا أيّاماً طوال .. لمّ يكنّ لعناءها طعم ألم ..بلّ شغف وسعي بكلّ فرح وإصرار ..على إكمال لوحتنا ..لنأمل حين ستصبح بين أيديكم .. أنّ تّفرحكم أوّ تعبّر عنّ مالايستطيع الكلام مرّات بالتّعبير عنه .. وقدّ يعجز ..
واختتمت رسالة الشكر بقولها: وأخيراً أكرّر شكري وامتناني لمن كان رائداً مع قليل مثله .. للافتخار بلقبه (سهمّ) والارتقاء به لمكانة وهبته الحياة إيّاها بنسبه المُشرّف ..وقدّ كان لي معه منذ البداية نصيب بنجاح كبير .. سيستمرّ بإذن الله ويعلو .. أختم اليوم بكلمة هي أقلّ مايُقال.
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كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تعلن التفاصيل الكاملة لألبومها الجديد "لا تستسلم": 20 أغنية صنعت بفرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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