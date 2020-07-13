في ذكرى ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن القدير علي الكسار

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير علي الكسار الذي رحل عن عالمنا بجسدها ولكن مازالت أعماله محفورة في اذهان الملايين من الوطن العربي على مختلف الاجيال.

وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها معلومات لاتعرفها عن القدير علي الكسار :

ولد في القاهرة في حي السيدة زينب ونشأ بها، واسمه الحقيقي على خليل سالم وقد أخذ اسمه الفني الكسار من عائلة والدته التي تدعي (زينب على الكسار).

وقد عمل في البداية بمهنة السروجي وهي ذات المهنة التي امتهنها

والده لكنه لم يستطع إتقانها فاتجه للعمل بالطهي مع خاله، وفي تلك الفترة اختلط بالنوبيين وأتقن لهجتهم وكلامهم.

في عام 1907 كون أول فرقة مسرحية له وسماها "دار التمثيل الزينبي" ثم انتقل إلى فرقة "دار السلام" بحي الحسين.

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ذاعت شهرته ودخل في منافسة حامية مع الكوميديان الكبير نجيب الريحاني وابتدع شخصية (عثمان عبد الباسط) النوبي لمنافسة شخصية (كشكش بيه) التي كان

يقدمها الريحاني، ونجحت الشخصية نجاحاً عظيماً ولا تزال خالدة في ذاكرة التمثيل العربي .

وفي عام 1924 قفز بفرقته قفزة هائلة عندما انضم إليها الموسيقار الكبير الشيخ زكريا أحمد وقدم لها العديد من الألحان المسرحية.

في عام 1934 سافر إلى الشام وقدم مسرحياته هناك ولاقت نجاحاً كبيراً، بعد ذلك مر بأزمة أدت إلى إغلاق مسرحه بالقاهره بعد أن قدم مايزيد على 160 عرضاً مسرحياً، اتجه بعدها إلى السينما وقدم فيها عدداً من الأفلام الناجحة.

توفي بمستشفى القصر العينى يوم 15 يناير عام 1957 عن عمر ناهز ال69 عام بعد معاناة طويلة مع مرض سرطان البروستات.