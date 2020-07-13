سميرة توفيق تخضع لعملية قلب.. ونشطاء: نموذج رائع للمسلم والمسيحي

كشفت لينا رضوان ابنة شقيقة الفنانة اللبنانية سميرة توفيق ومديرة أعمالها، عن خضوع سميرة توفيق لعملية قسطرة في القلب داخل مستشفى كليفلاند العالمي بأبو ظبي.

ونشر لينا رضوان، صورًا عبر حسابها الشخصي "فيس بوك" للفنانة سميرة توفيق بعد نجاح العملية واستقرار حالتها الصحية، وعلقت عليها قائلة:" اليوم كانت القسطرة لا تخيف كما هو متعارف، لكن الأطباء توقعوا نتائج أكبر، وكانت النتائج غير التوقعات.. فرحة الأطباء وعنايتهم كانت كبيرة بسلامة سميرة توفيق اليوم، وكذلك الممرضون والمشفى والجميع".

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وتفاعل عدد من النشطاء مع الفنانة سميرة توفيق، متمنيين لها

الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، وقال مغردون، إن الفنانة سميرة توفيق نموذج رائع للمسلم والمسيحي على حد سواء لمحبتها واحترامها وايمانها بدين عيسى عليه السلام ودين محمد صلي الله عليه وسلم، وحبها لوطنها وناسها المسلمين قبل المسيحيين، لافتين إلى أنها الجميع يحترمها لمعاملتها الانسانية الطيبه وهي موجودة في قلوب جميع الطوائف كإنسان بعيدا عن التميز العقيدي والتفريق العنصري والتستر بأي مظهر.

وتابع نشطاء:" حبها للجميع ظهر في كثير من اغانيها وصورها مع عائلتها وتقديم التهنئة في أعياد ومناسبات المسلمين

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والمسيحيين وتمثلت في حبها للخالق الله رب العالمين وزياراتها للمساجد والكنائس والاماكن المقدسة اعترافا منها بوحدانية الله وتطبيقا لاوامره ونواهيه وحسن طاعته، ما يؤكد أنها تتمتع بأخلاق راقية.

ولفت آخرون إلى أن اطمئنان الجميع على الفنانة سميرة توفيق لأنها فى أيدٍ أمينة وتحت اجنحة الكرم من قبل حاكم الامارات، ووصف مغردون سميرة توفيق، بأسطورة الغناء العربي.

ولدت الفنانة سميرة توفيق 25 ديسمبر عام 1935، واشتهرت بالغناء باللهجة البدوية، وقدم لها الشعراء والملحنون من لبنان وسوريا والأردن العديد من الأغاني التي نالت شهرة عربية، منها أغنيات "حسنك يا زين" و"أسمر خفيف الروح" للفنان توفيق النمري التي كانت بداية شهرتها.

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قدمت الفنانة سميرة توفيق عدة مسلسلات وأفلام كممثلة ومغنية أمام كبار الفنانين في كل من سوريا ولبنان.