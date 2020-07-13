يقدم المطرب مصطفى حسين حفل جديد مع فرقته التي تحمل نفس اسمه على مسرح ساقية عبدالمنعم الصاوي، اليوم الاثنين الموافق 13 من يوليو، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً على خشبة مسرح النهر. خشبة مسرح النهر. ومن المقرر أن يقدم الفريق مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور علي خشبة المسرح. فرقة موسيقية تسعى للمزج بين موسيقي التراث والفلكلور والموسيقى الغربية عن طريق تقديم مجموعة من الأغاني العربية القديمة (أغاني طربية) والحديثة من أعمال الفرقة وتقدم أيضاٌ أغاني من الفلكلور وفقرات من المنولوج القديم (تراث) والحديث من أعمال الفرقة بالإضافة للثنائيات الطربية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الليلة..فريق راي _نا يحيي حفلا في ساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.