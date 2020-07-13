قريباً.. طرح فيلم "عيد جواز"للبنانية دوللي شاهين بالسينمات

طرح المنتج أيمن زكي افيش فيلم "عيد جواز" الذي يخوض بطولته الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، وذلك استعدادا لطرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.



فيلم "عيد جواز" بطولة اللبنانية دوللي شاهين،

ومن إنتاج أيمن زكى ، وتأليف السيناريست أسامة فهمى وإخراج أحمد فهمى عبد الظاهر، يشارك فى بطولته إيهاب فهمي، حسام فارس، أميرة نايف، محمد سليمان، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال عام 2020.

يذكر أن اخر أعمال الفنانة دوللي شاهين كليب أغنيتها "الحاجة دعيالك" الذي طرحته مؤخرا على قناتها الرسمية يوتيوب، كلمات شفيق كارم، ألحان تومي، توزيع أشرف البرنس.