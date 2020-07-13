طرح المنتج أيمن زكي افيش فيلم "عيد جواز" الذي يخوض بطولته الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، وذلك استعدادا لطرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.
فيلم "عيد جواز" بطولة اللبنانية دوللي شاهين،
يذكر أن اخر أعمال الفنانة دوللي شاهين كليب أغنيتها "الحاجة دعيالك" الذي طرحته مؤخرا على قناتها الرسمية يوتيوب، كلمات شفيق كارم، ألحان تومي، توزيع أشرف البرنس.
كانت هذه تفاصيل خبر قريباً.. طرح فيلم "عيد جواز"للبنانية دوللي شاهين بالسينمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.