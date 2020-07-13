"نيويورك تايمز" تُسلط الضوء على مشوار الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي

لم تنته رسائل التعازي والنعي للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، والتي انتقلت من الوسط الفني والإعلامي العربي، إلى العالم الخارجي، وأبرزت صحيفة "نيويورك تايمز" مشوار الفنانة الراحلة وأيامها الأخيرة، ونشرت الصحيفة، تقريراً عن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ورصدت قصة حياتها ونشأتها إلى مسيرتها الفنية، وأشادت بأدائها التمثيلي وخفة ظلها وخطفها للأنظار بمشاهدها القليلة في المسلسلات، ووصفتها بالفنانة المحبوبة من الجميع أيضاً.



وذكرت الصحيفة إن الفنانة رجاء الجداوي تعرف بجديتها في العمل وتواضعها، وظهر ذلك في تواصل أعمالها منذ بدايتها في نهاية الخمسينيات إلى آخر يوم لها خارج المستشفى، قبل إصابتها بفيروس كورونا في رمضان الماضي من خلال مسلسلها الأخير "لعبة النسيان".

صحيفة نيويورك تايمز تحتفي بمشوار رجاء الجداوي الفني

وذكرت الصحيفة الأعمال الشهيرة في مسيرة رجاء الجداوي ومنها شهرتها في فترة التسعينيات من خلال مسرحيات عادل إمام، وكذلك بدور السيدة الارستقراطية الذي اشتهرت به، ورصدت الصحيفة أيضاً حالة الحزن التي سيطرت على الجمهور بعد إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا وكذلك بعد وفاتها مؤخراً.



وأشارت الصحيفة إلى نعي النجم العالمي جان كلود فان دام للفنانة رجاء الجداوي والتي التقى بها قبل أشهر من وفاتها، وقالت إنها وصفها بالفنانة الممتلئة بالحياة والبهجة والسحر"، وعبر فان دام عن صدمته من رحيل رجاء الجداوي ووصفها بالأسطورية وقال إنها ستعيش في ذاكرته دائماً بروحها الجميلة وضحكتها الرائعة.

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