أحمد عصام يبدأ تصوير مسلسل طلقتك نفسي

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بدأ الفنان أحمد عصام تصوير مسلسله الجديد "طلقتك نفسي " المقرر عرضه في الفترة المقبلة و التي تدور أحداثه حول ظاهرة الطلاق التي إنتشرت بشكل كبير في وقتنا الحالي و يستعرض العمل أغرب أسباب إنتشار الطلاق من خيانة أو كذب أو تدخل الأهل و غيرهم من الأسباب و النتيجة غالبا تكون بكلمة سهلة النطق لكن صعبة العواقب إذ يقع ضحيتها غالبا الأولاد و هي انتي طالق لفظ واحد صغير يتوقف عليه مصير عائلة بأكملها

مسلسل طلقتك نفسي من بطولة أحمد عصام و هاجر أحمد و أحمد شامي و ميدو عادل و نانسي صلاح و محمد مهران و كارولين عزمي و هايدي موسى ، ضيوف الشرف بيومي فؤاد و نهال عنبر و عايدة رياض و آخرون ... و إخراج محمد النقلي و إنتاج أحمد مجديEve agency .

المسلسل قصة أحمد عصام سيناريو و حوار أحمد عصام و أحمد صبحي و يتميز بطابع كوميدي و اجتماعي مكون من 30 حلقة مقسمة على حكايات و لكل حكاية حلقتان ترصد مشاكل الزواج السريع.

