وفاة الممثلة كيلي بريستون

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بعدمعركة مع سرطان الثدي لمدة عامين، توفيت الممثلة الأمريكية كيلي بريستون، زوجة الممثل جون ترافولتا.

وأعلن ترافولتا في منشور على موقع إنستغرام في وقت متأخر أمس الأحد وفاتها وقال: "أبلغكم بقلب يعتصره الألم أن زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها التي استمرت عامين مع سرطان الثدي".

وولدت كيلي كاماليلهو سميث في هونولولو وغيرت اسمها إلى كيلي بريستون قبل أن تحصل على دورها الأول في الفيلم الرومانسي (ميس تشيف) عام 1985 ثم ظهرت في فيلم كوميدي آخر هو (سيكريت أدميرير)، كما ظهرت يرسيتون ( 57 عاما) في أفلام من بينها (جيري ماجواير) و(توينز).

والتقى ترافولتا، نجم أفلام الرقص (ساترداي نايت فيفر) و(جريس)، ببريستون عام 1988 عندما ظهرا معا في فيلم (ذا إكسبرتس) وتزوجا عام 1991 في باريس.

وكتبت ابنتها إيلا ترافولتا على موقع إنستغرام: "لم أقابل قط أي شخص شجاع وقوي وجميل ومحب مثلك".