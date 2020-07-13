وفاة حفيد إلفيس بريسلي والمرجح انتحارا

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بعد إصابته بطلق نار توفي حفيد أسطورة الروك أند رول إلفيس بريسلي متأثرا بجراحه. ونشر موقع ”تي إم زي“، أن روجر ويدينوفسكي، مدير ليزا ماري بريسلي وهي والدة بنجامين والابنة الوحيدة لإلفيس بريسلي، أن ليزا محطمة تماما وتشعر بالحزن الشديد.

وأضاف الموقع نقلا عن“ليز“ أن ابني، 27 عاما، كان حب حياتها وكانت تعشقه ولكنها تحاول التماسك من أجل ابنائها المتبقين وهم: ابنتها الكبرى الممثلة الأمريكية رايلي كيو وتوأمها فينلي آرون لوف لوكوود، هاربر فيفيان آن لوكوود الذين يبلغان من العمر 11 عاما.

ولم يذكر الموقع تفاصيل بشأن ملابسات الحادث أو الأسباب، واكتفوا فقط بالقول إنه حالة انتحار واضحة وذلك وفقا لما ورد في التحقيقات الأولية، بينما تم العثور على بنجامين في مدينة كالاباساس بكاليفورنيا.

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وولد بنجامين كيو في شهر أكتوبر لعام 1992 في فلوريدا ووالده هو المغني الأمريكي داني كيو الذي كان متزوجا بليزا في عام 1988، واشتهر دائما بالتشابه في الشكل بينه وبين جده الراحل إلفيس بريسلي.

وشوهد بنجامين للمرة الأخيرة في ذكرى مرور 40 عاما على وفاة جده وذلك في مدينة جريسلاند بولاية تينيسي الأمريكية.

الجدير ذكره أن ليزا ماري بريسلي وهي مغنية وكاتبة أغان قد تزوجت ثلاث مرات أخرى بعد انفصالها عن زوجها داني كيو، تزوجت بمغني البوب مايكل جاكسون ثم الممثل الأمريكي نيكولاس كيج وزوجها الرابع هو المنتج الموسيقي مايكل لوكوود وهو والد ابنتيها التوأمتين.

