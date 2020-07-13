شكرا لقرائتكم خبر عن عاصي الحلاني يستعيد ذكرياته مع وديع الصافي: العقل الناضج لا يحتمل المجاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد النجم اللبناني عاصي الحلاني، ذكريات الماضي بصورة مع المطرب الراحل وديع الصافي وهما يتشاركان الغناء على العود، ونشر عاصي الحلاني الصورة التي تجمعه بوديع الصافي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق عليها قائلا: " كلما زاد نضج الإنسان ، كلما قل عدد من حوله من الناس، فالعقل الناضج لا يحتمل المجاملات".

ويحرص الفنان الكبير عاصى الحلانى على مشاركة جمهوره بكل ما هو جديد لديه، ونشاطاته الفنية، بل وروتين حياته، كما يحرص على المشاركة أيضا بصور قديمة من دولاب الذكريات.



عاصى الحلانى ووديع الصافى

ونشر عاصى صورة قديمة، تم التقاطها من 14 سنة، مع الفنانين الراحل وديع الصافى، والفنان وليد توفيق، والفنانات أصالة ودينا حايك، عبر تويتر، وعلق: "من 14 سنة كان اللقاء في ناس فلوا وفي ناس ضلوا وعمر البعد ما بيلغي الوفاء وال بالقلب عالبىال بيضلوا صورة من الذكريات الجميل".

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ومن جهة أخرى شارك النجم اللبناني عاصى الحلاني جمهوره بفيديو من احتفال أسرته له بعيد الأب، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، في منزله بمزرعته الخاصة، معلقا على الفيديو قائلا: "أحلى عيد مع حبايب قلبي".

وفى سياق آخر جمعت صورة عائلية قديمة، النجم عاصى الحلانى بزوجته كوليت بولس وأولاده ماريتا ودانا والوليد، تعود إلى عدة سنوات مضت، مؤكدا أنهم زينة الحياة الدنيا، ونشر الحلانى الصورة العائلية عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليق: "المال والبنون زينة الحياة الدنيا.. صورة من الذكريات الجميلة مع الحبايب".

وكان النجم اللبنانى عاصى الحلانى، أحيا عيد الأب برسالة مؤثرة إلى والده المتوفى، أكد فيها عن اشتياقه وحنينه إليه، داعيا له بالرحمة والمغفرة.

ونشر الحلانى عبر حسابه على تويتر، صورة قديمة وهو يقبل يد والده، صحبها بتعليق: "أبى.. أردت أن أكتب عنك فارتعشت يداى كيف أصفك وماذا أقول عنك، ارتجف قلبى.. ففيه من المشاعر لو بحت بها لملأت الأرض اشتياق وحنين، هل أخبرك كم أشتاق إليك؟.. أم أخبرك عن حنينى لرؤية عينيك أم أخبرك عن لهفة أذنى لسماع صوتك وهيبتك وطيفك الذى لا يفارقنى ابداً.. رحمك الله وأسكنك فسيح جنانه".