شكرا لقرائتكم خبر عن محطات فى حياة جون ترافولتا وكيلى بريستون..قصة حب انتهت بهزيمة أمام السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من الحزن تنتاب النجم جون ترافولتا حالياً، وذلك بعدما فقد زوجته كيلى بريستون منذ ساعات بعد صراع مع المرض، حيث كان الثنائي من أهم ثنائيات هوليوود والمشاهير حول العالم ممن عرفوا بعلاقتهم القوية علي مدار قرابة الـ 30 عام هي منذ زواجهما، مما جعلنا نسلط الضوء أكثر على تلك العلاقة عبر التعرض إلى أهم المحطات فيها.



جون وزوجته المتوفية

حب فى كواليس فيلم

تم الزواج بين الثنائي عام 1991، وذلك بعد قصة حب بدأت من خلال كواليس فيلم فيلم "ذا إكسبرتس".



ترافولتا وزوجته

اولادهما

نتج عن هذا الزواج طفلين ولد وبنت هما "جيت وايلا"، ودوماً ما أكدت كيلي أن زوجها كان مقرب للغاية من أطفاله حيث كانوا يحبوه حباً كبيراً ودوماً ما يذهبوا له حينما ترفض الأم أي طلب لهما.

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جون وزوجته

حادث مرير بفقد الابن

تعرض الزوجان الى حادث مرير بسبب وفاة ابنهما جيت عام 2009، بعد اصطدمت رأسه في حوض استحمام وهو ما تسبب في وفاته في سن 16 عاما، وهو الحدث الذى أثر للغاية على ترافولتا وزوجته حيث ابتعد الأول عن ساحات السينما فترة طويلة كما عاشت الزوجة حزناً كبيراً.



مع ابنهما

وكانت توفيت الممثلة الأمريكية كيلي بريستون، التي ظهرت في أفلام من بينها (جيري ماجواير) و (توينز)، عن 57 عاما بعد معركة مع سرطان الثدي لمدة عامين تقريبا، حسبما أعلن زوجها الممثل جون ترافولتا في منشور على موقع إنستجرام في وقت متأخر أمس الأحد.