شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء البحث بالسونار عن جثمان نايا ريفيرا..والدور على " الكبائن والشاطئ " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فريق البحث عن جثة النجمة العالمية نايا ريفيرا أنه بالفعل استمر البحث عن نايا أمس الأحد (12 يوليو) وكشف المسئولين اليوم أن البحث مستمر، ولكن ليس بنفس القوة التي كانت عليها في الأيام القليلة الماضية ، ويقال أنه تم مسح البحيرة بالسونار قد اكتمل بحلول نهاية أمس الأحد، و من المقرر أن تقوم السلطات بالبحث في الكبائن التي تصطف على بحيرة بيرو .

وجاءت فكرة تفتيش الكبائن ليس لأنهم يعتقدون أن نايا ريفيرا موجودة هناك، ولكن لأن هناك الكثير من نشاط علي وسائل الإعلام الاجتماعية و التي تشير لضرورة توجيه الأنظار للكبائن ، و أشار أحد المسئولين في تقرير تم نشره في موقع tmz أن الكثير من مستخدمي " تويتر " يتوسلون لرجال الشرطة للبحث في الكبائن في هذه المنطقة ، فعلى الأرجح ، لأنهم يعتقدون أن نايا ربما تكون قد وصلت إلى واحدة منهم.

وأشار احدي المسئولين أنهم لا يعتقدون أن نايا في احدي الكبائن ، و إنهم واثقون من أنها لا تزال في الماء ، ولكن مع ذلك ، سيتجول فريق البحث في المنطقة التي تقع فيها الكبائن ، وسوف يطرق النواب الأبواب ويسألون عما إذا كانوا يعرفون أي شيء عن مكان نايا.

و كان جورج ريفيرا والد النجمة العالمية نايا ريفيرا قد وصل مؤخرا إلى بحيرة بيرو مع بقية أفراد الأسرة ، وذلك حسب موقع " TMZ " ، ومن الواضح أنه كان يتواجد هناك من أجل البحث عن جثة ابنته بأي طريقة ممكنة ، و التي اختفت عدة أيام.

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من جهة أخري قامت والدة نايا ريفيرا وشقيقها بزيارة المكان الذي اختفت نايا ريفيرا و ذلك للمساعدة في العثور عليها ، حيث ظهرا بإحدى الصور وهم ينظرون إلى بحيرة بيرو بشكل مؤثر للغاية ، وقد صعدوا علي أحد مراكب البحث و هم يرتدون سترات النجاة علي أمل في إيجاد ريفيرا.

وبعد سلسلة من التحريات التى أجرتها الشرطة بعد واقعة اختفاء النجمة نايا ريفيرا وانتشار تقارير تعرضها للغرق، كشفت التحريات أن سيارة نايا الـ" G-Wagon " كانت تتواجد في موقف السيارات الموجود بالقرب من شركة تأجير القوارب، وكانت حقيبة النجمة الشهيرة موجودة فى داخل السيارة، وذلك حسب موقع " TMZ " .

وكان اسم النجمة العالمية نايا ريفيرا حديث الكثير من المواقع الفنية الشهيرة، بعد أن كشفت التقارير أن نايا ذات الـ33 عاما قد تكون تعرضت للغرق في بحيرة بيرو بكاليفورنيا، وذلك بعد استئجارها قارب صغير لقضاء وقت ممتع مع ابنها البالغ من العمر 4 سنوات، فقد عثر عليه وهو نائم مرتديا سترة النجاة في القارب بمفرده ولم تكن معه نايا نجمة مسلسل " Glee " وتركت سترة النجاة الأخرى في القارب ما جعل الكثيرين يتوقعون ان نايا قد غرقت بالفعل خلال رحلتها البحرية.