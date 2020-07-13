شكرا لقرائتكم خبر عن "متسكتيش علي حقك"..ياسمين غيث ومشاهير يدشنون حملة لدعم ضحايا التحرش..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عدد من المشاهير فى الوسط الفني منهم الفنانة ياسمين غيث والستايلست مى جلال والفنان عمر الشناوي، في حملة بعنوان "متسكتيش على حقك"، لنشرعدد من التجارب مع التحرش و دعم الضحايا .

ونشرت الفنانة ياسمين غيث فيديو لعدد من الفنانين والمشاهير يتحدثون به عن التحرش بداية من الكلام وحتي الاغتصاب، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليه :" حاولت أفكر في طريقة مختلفة نقدم بيها حاجة يمكن تساعد و تشجع بنات كتير مايسكتوش لو إتعرضوا للتحرش بكل أنواعه اللي بيوصل للإغتصاب".

وتابعت :"فقلت إيه أكتر حاجة بتخوف المذنب؟ هي الكلام، إن البنت ماتسكتش....فقولنالها متسكتش، متسكتيش عن حقك.. حابة أشكر كل حبايبي اللي وافقوا بمجرد ماعرضت عليهم الفكرة و ماترددوش يكونوا جزء من الفيديو. و حابة أشكر صاحبي و أخويا أحمد طرابيلي، أجمد مونتير في مصر علي شغله علي الفيديو ده بالسرعة دي علشان نقدر نطلعه ليكم النهارده".

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وكانت الفنانة ياسمين غيث قد كشفت مؤخرا في فيديو عن تعرضها للتحرش فى مرحلة الدراسة من أحد المدرسين في المرحلة الثانوية ، مؤكدة أن هذه الواقعة تسببت فى صدمة كبيرة لها مما أدي إلى تركها المدرسة، موجهة النصيحة للأمهات بضرورة سماع بناتهن و دعمهم فى حالة تعرضهم لمثل هذه الحالات.

وقالت ياسمين فى فيديو لها عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"انا حصلتلي حادثة وأنا فى تانية ثانوي اذيتني وعشان كدة انا فكراها لغاية دلوقتي المدرس كان بيدرسلي كيمياء كان سبب اني اكره المادة والمدرسة كان من النوع اللي بيلمس بطريقة مش مريحة و بيعمل ده مع اي بنت وكان معروف ومحدش خد معاه اي إجراء لأنه كان في منصب كبير فى المدرسة ولما حاول يمسكني بطريقة مش مريحة مسكتش وهزقته".