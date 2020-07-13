شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان العراقى مهدى الحسينى أحد أبطال "فرقة ناجى عطالله" متأثرا بإصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى الفنان العراقى مهدى الحسينى، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد وقت قصير من إعلان إصابته بـ فيروس كورونا المستجد، حيث تدهورت صحته سريعا.

وقال الإعلامي العراقي خالد الخالدي، عبر صفحته الشخصية على تويتر: "‏انتقل إلى رحمة الله الفنان مهدي الحسيني بعد إصابته بفيروس كورونا، الفاتحة“، جاء ذلك بعد وقت قصير من نشره تدوينة أعلن فيها إصابة الفنان الراحل بكورونا.

وأفادت نقابة الفنانين العراقيين بوفاة الفنان العراقيي بسبب سكتة قلبية، حسب ما نقلت عدة وسائل إعلام، بعد فترة وجيزة من الكشف عن إصابته بفيروس كورونا.

وفي تغريدة لها عزت الفنانة العراقية آلاء حسين في وفاة الحسيني بعد ما أعلنت نقله إلى "مستشفى الكرخ إثر نوبة انخفاض حاد في الأوكسجين، بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا المستجد".

وكان ناشطون عراقيون قد كشفوا في وقت سابق من الأحد إصابة الحسيني بالفيروس، مناشدين وزير الصحة توفير مساعدة عاجلة له بسبب تدهور وضعه الصحي.

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والحسيني من المسرحيين العراقيين الذي أثروا الساحة الفنية بالعديد من الأعمال المسرحية والدرامية الخالدة ومنها "فاتنة بغداد" و "رياح الماضي"، وقالت نقابة الفنانين العراقيين في بيان صحفي: "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان مهدي الحسيني والذي وافته المنية إثر جلطة قلبية، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان".

وولد مهدي حسن علي العابد الحسيني في بغداد عام 1956، وهو حاصل على بكالوريوس فنون جميلة / قسم الفنون المسرحية فرع التمثيل في 1980-1981.

الممثل المسرحي والتلفزيوني ومصمم الإضاءة مسرحية وتلفزيونية، عمل أيضاً مديراً للإنتاج التلفزيوني.

وشارك الفنان الراحل في عدد كبير من الأعمال التلفزيونية والمسرحيات المحلية العربية، ومن أهم أعماله مسرحية أحلام السنين، ومسلسل الفندق، إلى جانب مشاركته في مسلسل "فرقة ناجي عطاالله" مع النجم عادل إمام.