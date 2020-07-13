شكرا لقرائتكم خبر عن مي كساب فى رسالة غامضة:"لو عرفت تضحك على الناس عمرك ما هتضحك على ربنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة مي كساب، رسالة غامضة تستشهد فيها بقدرة الله على كشف أي شيء وعدم قدرة أحد على الكذب على الله وإن استطاع خداع الناس، وغردت مي كساب عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل، قائلة: " ربنا هوه اللي عالم بينا وهوه العدل الحق لو عرفت تضحك علي الناس عمرك ما هتعرف تضحك علي ربنا".

وكانت المطربة مى كساب، قد قالت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها انتهت من تسجيل 4 أغانى من ألبومها الجديد هما الأولى بعنوان "زعلت ليه" من كلمات محمد عاطف، وألحان تامر على، وتوزيع أوكا، والأغنية الثانية "يا مسافر" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أوكا، أما الأغنيه الثالثة "عم الناس"، والأغنية الرابعة "زن زن، من كلمات حسن عطية، وألحان وتوزيع أوكا.

وأضافت مى أن العمل سيكون مختلفاً على مستوى الموسيقى والكلمات، وسيتضمن مفاجآت كثيرة، وأتمنى ينال إعجاب الجمهور، ومن المقرر طرح الألبوم بعد انتهاء تسجيله.

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وشاركت مى كساب مؤخرا فى مسلسل "اللعبة" وحققت من خلاله نجاحا كبيرا وهو من بطولة شيكو وهشام ماجد، وعدد كبير من الفنانين منهم أحمد فتحى ومحمد ثروت ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى.

وعلى جانب آخر، و بدون مقدمات وبشكل مفاجئ أعلن مطرب المهرجانات أورتيجا انفصاله الفني عن صديقه أوكا بعد 10 سنوات من التعاون فى العديد من أغانى المهرجانات، التى حققت نجاحات كبيرة وارتبط اسمهما سوياً طوال هذه السنوات.

وقال "أورتيجا" على إنستجرام أن انفصاله عن أوكا جاء بدون أى خلافات أو أزمات، واصفًا أوكا بأنه أخوه وعشرة عمره وصديقه ورفيق حياته".