شكرا لقرائتكم خبر عن استعداداً لطرحه فى عيد الأضحى..أسرة فيلم"زنزانة7" تنتهى من تصوير أخر مشهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى صناع فيلم "زنزانة 7"، من تصوير آخر مشاهد العمل فجر اليوم الإثنين، بحضور معظم أبطاله نضال الشافعى وأحمد زاهر وعبير صبرى وأحمد التهامى، وحضر آخر أيام التصوير منتج الفيلم أيمن يوسف، والذى قدم التهانى لكل صناعه، خاصة مع بدء دخوله مرحلة المونتاج ليكون جاهزا للعرض فى موسم عيد الأضحى المبارك.

فيلم "زنزانة 7"، من بطولة نضال الشافعى وأحمد زاهر ومايا مصرى وعبير صبرى ومنة فضالى وإيهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى، تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.ويعتمد على الإثارة والتشويق.

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