شكرا لقرائتكم خبر عن استعداداً لطرحه فى عيد الأضحى..أسرة فيلم"زنزانة7" تنتهى من تصوير أخر مشهد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى صناع فيلم "زنزانة 7"، من تصوير آخر مشاهد العمل فجر اليوم الإثنين، بحضور معظم أبطاله نضال الشافعى وأحمد زاهر وعبير صبرى وأحمد التهامى، وحضر آخر أيام التصوير منتج الفيلم أيمن يوسف، والذى قدم التهانى لكل صناعه، خاصة مع بدء دخوله مرحلة المونتاج ليكون جاهزا للعرض فى موسم عيد الأضحى المبارك.
فيلم "زنزانة 7"، من بطولة نضال الشافعى وأحمد زاهر ومايا مصرى وعبير صبرى ومنة فضالى وإيهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى، تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.ويعتمد على الإثارة والتشويق.
كانت هذه تفاصيل خبر استعداداً لطرحه فى عيد الأضحى..أسرة فيلم"زنزانة7" تنتهى من تصوير أخر مشهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.