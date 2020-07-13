أشرف عبدالباقي يكشف لـ"الخليج 365" موعد عودته للمسرح

أكد الفنان المصري أشرف عبدالباقي أنه سيعود لخشبة المسرح، الخميس، بعرض مسرحية "جريمة في المعادي" على خشبة مسرح الريحاني بوسط العاصمة المصرية القاهرة.

وقال أشرف عبدالباقي لـ"الخليج 365": "وحشتني خشبة المسرح، فقد أجبرنا فيروس كورونا على البقاء في المنازل وخلق بداخلنا حالة من الهلع، وأتمنى أن تزول هذه الغمة وتعود عجلة الحياة للدوران بشكلها وملامحها الطبيعية".

وتابع عبدالباقي: "حقق عرض (جريمة في المعادي) نجاحا كبيرا في مصر وعدد من الدول العربية، وتوقفت المسرحية بسبب كورونا، لكن بعد قرار الحكومة المصرية الخاص بافتتاح السينمات والمسارح بنسبة إشغال لا تتخطى 25% قررت العودة وتقديم العرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع".





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وعن احتمال حدوث خسائر بسبب نسبة الإشغال البسيطة قال: "بكل تأكيد العائد المادي من حضور جماهيري وفق نسبة الـ25% سيكون قليلا، ولا يعادل العائد عندما تكون صالة المسرح مزدحمة وكل المقاعد شاغرة، لكن أعتبر هذه المرحلة بمثابة جس نبض".

وواصل حديثه: "الفنان يجب أن يكون لديه إحساس بالمسؤولية، ويساهم في تخفيف معاناة الجمهور، فالناس تحتاج لضحكة حلوة، تساعدهم على الخروج من حالة الملل التي فرضها كورونا مؤخرا".





وتدور أحداث مسرحية "جريمة في المعادي" في عشرينيات القرن الماضي حول مقتل شاب ثري كان يستعد للاحتفال بخطبته على الفتاة التي يحبها، لتبدأ أسرته في البحث عن قاتله، من خلال الاستعانة بمحقق خاص.

ويشارك في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من الشباب، وهي من إخراج أشرف عبدالباقي، وإنتاج وورك شوب للإنتاج الفني، وديكور محمود سامي.