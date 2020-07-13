أمينة خليل تكشف لـ"الخليج 365" الطريقة الوحيدة لاختيار أعمالها

تتمتع الممثلة المصرية الشابة أمينة خليل بموهبة كبيرة برعت في استغلالها من خلال اختياراتها الفنية التي تنبئ عن منهج خاص بها.

شاركت أمينة في بطولة عددٍ من الأعمال السينمائية الناجحة منها فيلم "الخلية" (بطولة أحمد عز وإخراج طارق العريان) عام 2017، وفيلم "الكنز" (بطولة محمد رمضان وإخراج شريف عرفة) في العام نفسه.





وتوهّجت على شاشة التليفزيون بتقديم شخصيات مركبة مثل "نازلي" في مسلسل "جراند أوتيل" (إنتاج 2016) و"عاليا" في مسلسلها الجديد "ليه لأ" (إنتاج 2020)، الذي عُرِض عبر منصة "شاهد" الرقمية.

وفي حوارٍ مع ”الخليج 365”، تحدَّثت أمينة خليل عن عملها الجديد وفلسفتها في اختيار أدوارها.

كيف تختارين أعمالك؟





أعتمد على إحساسي في اختيار أعمالي وأعتبر ذلك "المؤشر الوحيد". عندما تلمس الشخصية إحساسي وأشعر بكل تفاصيلها أرحِّب بالفكرة وأخوض التجربة دون تردد.

وأحمد الله أن كل إعمالي التي اخترتها بهذه الطريقة نالت أعجاب الجمهور والنقاد وحققت نجاحاً كبيراً.

ما الأهم بالنسبة لكِ "رأي الجمهور أم النقاد"؟





بصراحة شديدة أحترم رأي الجمهور وأقِّدر رأي النقاد وأحرص على متابعته، فالجمهور هو مصدر النجاح ونصنع الأعمال من أجله ومن الأهمية أن نقدِّم أعمالاً فنية واقعية تمس الجمهور وتقترب من مشاكله.

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أما النقاد لديهم وجهات نظر قائمة على الدراسة وأي فنان يحاول الاستفادة من تحليل وتقييم النقاد.

ما الذي جذبك للمشاركة في مسلسل "ليه لأ"؟





العمل رائع على كل المستويات وتوفَّرت فيه جميع عناصر النجاح؛ فالقصة واقعية إلى حد كبير ومكتوبة بشكل مميز، كما أنني سعدت بالعمل مع نخبة من نجوم التمثيل.

جذبني في شخصية "عاليا" تفاصيل قصتها فهي فتاة ثلاثينية متمردة قررت أن تصنع سعادتها بنفسها، ولذا ترفض الزواج من رجل لا تحبه وتهرب قبل ساعات من حفل زفافها وتتخلص من تدخل والدتها في حياتها.

ماذا عن ردود الفعل؟





أحمد الله على نجاح العمل واستقبال الجمهور له بصورة رائعة، وخصوصاً شخصية "عاليا" التي أثارت موجة من الجدل فقد تعاطف معها فريق من الناس ورأى في تمردها شيئاً إيجابياً لأنها تبحث عن سعادتها وحريتها.

ورفض آخرون تصرفها وقالوا إنَّه لا يجوز أن تهرب الفتاة من أسرتها. على كل حال الجدل حول المسلسل أسعدني وأعتبره أكبر دليل على النجاح.

سجلك الفني يضم عدداً كبيراً من الأعمال الرائعة، ما العمل الذي تطلب مجهوداً كبيراً للتحضير؟

أرهقني للغاية مسلسل "جراند أوتيل" الذي قدّمت فيه شخصية "نازلي"، فقد كان صعباً وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه.





