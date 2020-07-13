الإعلامي مصطفى الآغا يُجري عملية في الدماغ

Jul 13, 2020
طمأن الإعلامي مصطفى الآغا الجمهور على صحته وذلك بعدما أجرى عملية جراحية في الدماغ بمستشفى السعودي الألماني في دبي.
ونشر “الآغا” فيديو عبر حسابه على موقع إنستغرام، ظهر فيه وهو على السرير وفي طريقه الى غرفة العمليات، وكانت معنوياته مرتفعة حيث اطل مبتسماً وهو يتبادل الحديث مع أحد اصدقائه.
لاحقاً طمأن مصطفى الآغا المتابعين أنه أجرى العملية وهي بسيطة عبارة عن بذل قطني بسيطة لازالة الضغط من الدماغ. شاكراً الطاقم الطبي على الاهتمام الكبير به.
أيضاً قام مصطفى الآغا بنشر تعليق طمأن من خلاله محبيه على وضعه الصحي وقال: “محبة الناس ثروة أهم من المال، ودفء العائلة سند وملجأ ووطن، والصحة الجسدية والنفسية هبة من الله وبنفس الوقت مسؤوليتك أنت، والاخلاق وطيب النفس أهم من الشهادات والخلفيات الاجتماعية والمكانة المزيفة … وراحة البال امنية الامنيات .فمن كانت عنده كل هذه الامور كان (صاحب السعادة)… اللهم اجعلنا منهم، شكرا لكن من سأل واطمأن انا بخير“. وختم ممازحاً “وقاعد على قلبكم“.
أسرة موقع “الخليج 365” تتمنى السلامة للاعلامي مصطفى الآغا.
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