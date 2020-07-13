الممثلة كيلي بريستون، زوجة جون ترافولتا، تخسر معركتها مع سرطان الثدي

Jul 13, 2020
توفيت الممثلة كيلي بريستون، زوجة النجم جون ترافولتا، عن عمر يناهز 57 عامًا وذلك بعد صراع مع سرطان الثدي.
وأعلن “ترافولتا” (66 عامًا) الخبر الحزين بمنشور عبر حسابه على فايسبوك وقال: “ببالغ الأسى أبلغكم أن زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها التي استمرت عامين مع مرض سرطان الثدي، لقد كافحت بشجاعة، يحيطها حب ودعم الكثيرين“.
ولدت كيلي كاماليلهو سميث في هونولولو وغيرت اسمها إلى كيلي بريستون قبل أن تحصل على دورها الأول في الفيلم الرومانسي “ميس تشيف” عام 1985 ثم ظهرت في فيلم كوميدي آخر هو “سيكريت أدميرير”.
والتقى ترافولتا، ببريستون عام 1988 عندما ظهرا معا في فيلم (ذا إكسبرتس) وتزوجا عام 1991 في باريس. وأنجبا إيلا (20 عاما) وبنجامين (9 أعوام) و”جيت” الذي توفي عن عمر يناهز 16 عاما في عام 2009.
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