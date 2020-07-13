شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة الكاشف تستعيد بداية مشوارها الفنى بصورة مع هنيدى من "البخيل وأنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت الفنانة فاطمة الكاشف، ذكريات تصوير مسلسل "البخيل وأنا" للفنان القدير الراحل فريد شوقى والفنانة الكبيرة كريمة مختار، وغيرهم من النجوم، الذى شهد بداية انطلاقة مشوارها الفنى، الذى امتد نحو 30 عاما تقريبا، حيث كان العرض الأول عام 1991.





ونشرت فاطمة، عبر حسابها على انستجرام، صورة لها مع النجم محمد هنيدى، حيث كانا يجسدان دور الشقيقين "زينب" و"عطا" أولاد فوزى، الذى جسده الفنان الراحل حسن مصطفى، صحبتها بتعليق: "مسلسل البخيل وأنا.. الصورة مع محمد هنيدى.. المسلسل كان أول عمل فى مشوارى الفنى".





مسلسل البخيل وأنا، بطولة فريد شوقى، كريمة مختار، وائل نور، حنان شوقى، هدى عيسى، بكر الشدى، حسن مصطفى، محمد هنيدى، أمل إبراهيم، فاطمة الكاشف، عبد الغنى ناصر، حسنى عبد الجليل، محمود العراقى، جيهان نصر، فتحية طنطاوى وغيرهم من الفنانين، تأليف فريد شوقى، سيناريو وحوار محمد خليل الزهار، إخراج حسين عمارة.

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وتدور أحداث المسلسل فى إطار درامى وكوميدى حول شخصية عوض "فريد شوقى" الذى كان يعمل "كومسيونجى" أو تاجر شنطة، ويعرض منتجاته على الموظفين بالمصالح الحكومية، يكنز المال فى غرفة خاصة بشقته دون علم أسرته، وكان يحرمهم من أبسط حقوقهم كى يعشوا حياة كريمة، لكن عوض فى كل ذلك لم يحسب حساب الموت.

وكانت الفنانة فاطمة الكاشف، قدمت دور "أمينة" فى مسلسل "كلبش 3" ولفتت الأنظار منذ أول ظهورلها فى المسلسل بأدائها المقنع ودراسة شخصيتها جيدا والتى بدأتها بغموض ثم التحول الذى ظهرت به فى أحداث العمل .

عودة فاطمة الكاشف تمثل إضافة فى الساحة الفنية، كما اعتبرت إضافة كبيرة لمسلسل " كلبش 3" الذى ظهر خلاله أكثر من نجم ابتعد لفترة عن الأعمال الدرامية ومنهم فاطمة الكاشف وهشام سليم وأحمد عبد العزيز.