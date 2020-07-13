شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة حفيد نجم الروك الفيس بريسلي عن 27 عاما.. وشكوك حول انتحاره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي بنجامين كيو، حفيد نجم الروك الراحل إلفيس بريسلي، عن عمرناهز 27 عاما، نتيجة ما يبدو أنه انتحار بواسطة مسدس، حيث عثر على جثة بنجامين كيو في كالاباساس بولاية كاليفورنيا، حيث قال مصدرمطلع، إن الوفاة ناجمة عن جرح بعيار ناري يبدو أنه أصاب نفسه به.



بنجامين كيو مع والدته

وقال روجر ويدينوسكي، مدير أعمال ليزا ماري بريسلي، الابنة الوحيدة لإلفيس، إنها في حالة "انهيار تام"، مضيفا: "إنها مفطورة القلب ولا يمكن تعزيتها، فهي منهارة تماما، لكنها تحاول أن تبقى قوية من أجل طفليها التوأمين اللذين يبلغان من العمر 11 عاما، وابنتها الكبرى رايلي"، وفقا لشبكة سكاى نيوز.

وتابع: "لقد أحبت ذلك الصبي (بنجامين).. لقد كان حب حياتها"، وعرف بنجامين بشبهه الكبير لجده إلفيس بريسلي، الذي أحدث طفرة في مجال الموسيقى بواسطة أغانيه التي امتدت بين عامي 1954 حتى 1977.

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ولم يكن كيو نشيطا في دائرة الضوء كما هو الحال مع عائلته، لكنه أصدر أعمالا غنائية عام 2009، ومثّل أدوارا صغيرة في أعمال فنية، إلا أنه بقي محافظا على حياته بعيدا عن الشهرة، بخلاف عائلته الأسطورية، التي تضم جده ملك الروك الراحل، وأخته رايلي الممثلة، ووالده الموسيقي داني كيو.

وتوفي بريسلي عام 1977، عن عمر ناهز 42 عاما، بعد تناوله جرعة زائدة من المخدرات.