شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي درويش يعلن تحمل تكاليف سيارة "تحت الطلب " لأهل مدينته دمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان مصطفي درويش تخصيص سيارة نقل موتي لأهالي مدينته دمنهور، ونشر عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، صورة للسيارة، معلقا عليها :"من زمان نفسي اعمل عربية تحت الطلب لنقل المتوفيين اللي مالهمش أهل والتكفل بدفنهم. او اللي اهلهم مش مقتدرين علي تكاليف الدفن.. الحمد لله العربيه جهزت وهديه مني لمدينتي دمنهور.. ربنا يجعلها حسنه جاريه عن امي وابويا الله يرحمهم".



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وعاد الفنان مصطفى درويش إلى ممارسة عمله مرة أخرى عقب تعافيه من فيروس كورونا بعدما أكدت نتيجة المسحة التى أجراها مؤخراً سلبية التحاليل، ونشر عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، صورة لأول يوم عمل له، معلقا عليها قائلا: "صباح الفل والشغل".

ووجه الفنان مصطفى درويش، الشكر لمتابعيه وجمهوره على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، وذلك بعد الدعم الذى تلقاه منهم فى الفترة الأخيرة، حيث عانى من الإصابة بفيروس كورونا، إلا أنه أعلن تعافيه منه، وقال مصطفى درويش، تعليقا على صورة له نشرها على إنستجرام، "الحمدلله.. شكرا للجمهور والناس اللي حبتنى ووقفت ورايا انتم حطتونى في حته تانيه شكرا ليكم بحبكم.. كل اللي انا فيه ده منكم".

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وكان مصطفى درويش قد شارك فى رمضان الماضى فى مسلسلين وهما خيانة عهد ليسرا، وشارك فى بطولته بيومى فؤاد وعبير صبرى وحلا شيحة وخالد سرحان، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، كذلك شارك فى مسلسل بـ100 وش بطولة نيللى كريم وآسر ياسين ومجموعة كبيرة من الفنانين وتأليف عمرو الدلى، وإخراج كاملة أبو ذكرى.